Dertiger komt met straf excuus na positieve ademtesten: “Gedronken? Nee, mijn lichaam maakt zelf alcohol aan”

Tegenstan­ders van industrie op De Spie halen kleine slag thuis: WVI trekt omgevings­ver­gun­ning voor gebied weer in na bezwaren

De groene tegenstanders van industrie in De Spie in het noorden van Brugge halen een slag(je) thuis: de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) heeft immers de omgevingsvergunning voor een bedrijvenzone in het gebied ingetrokken. “Om moedeloos van te worden”, zucht burgemeester Dirk De fauw (CD&V). De vier milieuverenigingen reageren dan weer opgelucht.