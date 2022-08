Dertiger die studente probeerde te verkrachten blijft in de cel

De feiten dateren van 19 juni. Een studente was net gearriveerd aan haar kot in studentenvoorziening Kotville in Sint-Michiels, toen ze in de ondergrondse fietsenstalling werd aangevallen en vastgegrepen door een onbekende man. Die laatste haalde zijn geslachtsdeel boven, waarop het slachtoffer erin slaagde om hulp te roepen. Enkele medestudenten merkten het geschreeuw op en gingen hulp bieden. De verdachte sloeg daarop op de vlucht in een wagen met Franse nummerplaat. Op basis van de nummerplaat kon de snelwegpolitie hem enige tijd later klissen.