Dertig gasten en personeelsleden geëvacueerd na brand in rooftoprestaurant Njord: “We hopen toch om morgen weer open te kunnen doen”

BruggeIn het ABC-cruisegebouw in Zeebrugge is zondagavond brand ontstaan in de technische ruimte van restaurant Njord. Dat gebeurde net toen de eerste klanten aan hun maaltijd zouden beginnen. Dertig mensen moesten geëvacueerd worden. “We willen zo snel mogelijk weer opendoen", reageert zaakvoerder David Dendooven.

De brand ontstond rond 18 uur op de hoogste verdieping van het gebouw. Meteen ontstond er een fikse rookontwikkeling, die ook voor geurhinder in restaurant Njord zorgde. Het personeel belde meteen de hulpdiensten op. De brandweer snelde massaal ter plaatse, maar had aanvankelijk moeite om de brandhaard te situeren. “We kregen nochtans melding dat een rookpluim uit het dak opsteeg”, zegt kapitein Jeroen Bonte van de Brugse brandweer. “Uiteindelijk bleek een motor in een luchtgroep boven het restaurant in brand te staan.”

Evacuaties

Het blussen van de brand bleek geen sinecure. Een ladderwagen werd ter plaatse geroepen, maar die reikte niet hoog genoeg om het vuur van buitenaf te bestrijden. “We zijn de vlammen dus van binnenuit te lijf moeten gaan", stelt Bonte. “Het blussen ging relatief vlot. De schade in de technische ruimte is wel groot.” Ondertussen waren de dertig klanten en personeelsleden van Njord geëvacueerd. Enkele van hen hadden wat rook binnengekregen en ondergingen buiten het gebouw een controle. Uiteindelijk werd ze met de rest van de geëvacueerde mensen overgebracht naar restaurant Ter Doest, dat eveneens eigendom is van de familie Dendooven.

Quote We doen er alles aan om zo snel mogelijk terug te openen. Als het kan morgen al Zaakvoerder David Dendooven

Sluiting?

Njord zelf bleef gespaard van de vlammen, maar liep toch aardig wat schade op. Door de brand ging namelijk het automatisch blussysteem in het restaurant af, waardoor de verdieping onder een laagje water stond. Volgens de brandweer moet de zaak wellicht enige tijd sluiten, al hoopt zaakvoerder David Dendooven dat te kunnen vermijden. “Ik sta hier met een trekker in m’n handen om al het water buiten te krijgen”, reageert hij een dik uur na de brand. “We laten ons niet kennen en zijn meteen begonnen met de opkuis. We doen er alles aan om zo snel mogelijk terug te openen. Als het kan morgen al.”

