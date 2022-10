Derde keer Vegan A’fairs-beurs bij VIVES

Brugge Goedele (33) ruilt job als advocate in voor antiek- en vintagewin­kel in Brugge: “Ik zag mezelf geen 30 jaar meer aan de balie werken”

“De passie die ik voor antiek en vintage voel, heb ik nooit voor een dossier gevoeld.” En daarmee is meteen de grote ‘switch’ verklaard die Goedele Aerts (33) maakte van de advocatuur naar een eigen zaak in Brugge. De Oost-Vlaamse verkoopt in Adesso Antiques in de Hoogstraat nabij de Burg een allegaartje aan kleurrijke spullen. “Dit zijn items die ik zelf op rommelmarkten zou kopen", zegt ze.

25 oktober