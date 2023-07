Derde Brugse vestiging van Chez Albert opent iets later dan gepland in de Katelijnestraat

Zoals je enkele maanden geleden al in primeur in onze krant kon lezen, besliste Bert Vanaudenaerde om een derde vestiging van zijn wafelzaak Chez Albert te openen. De streefdatum 1 juni was iets te optimistisch want de winkel in de Katelijnestraat 32 ging open op woensdag 5 juli. “We hebben de volledige vloer moeten openbreken dus de werken hebben langer geduurd dan gepland.”