Deelgemeentehuis Sint-Andries vanaf maandag 5 december tijdelijk gesloten door renovatie

Schepen van Klantgerichte Dienstverlening Pieter Marechal: “Dit is een belangrijke stap in het streven van de Stad naar maximaal bezoekerscomfort en een optimale dienstverlening. Tijdens de sluiting kunnen bewoners van Sint-Andries terecht in het Huis van de Bruggeling, in het deelgemeentehuis van Sint-Michiels of in een van de andere deelgemeentehuizen. Heel wat dienstverlening, zoals bijvoorbeeld een adresverandering, kun je ook online aanvragen.”