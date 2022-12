Dealer riskeert 12 maanden voorwaardelijk nadat hij betrapt wordt in Entrepot

Brugge/HouthulstEen 22-jarige man uit Houthulst riskeert een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden voor drugsverkoop. D.D. werd betrapt in fuifzaal Het Entrepot in Brugge.

De twintiger was op 6 november vorig jaar aanwezig op een fuif. Bij een controle bleek hij 40 gram cannabis, 15 gram cocaïne en bijna 8 gram hasj bij zich te hebben. D.D. gaf toe dat hij verkocht in opdracht van een zekere “Jelle”. Tijdens een huiszoeking in Houthulst trof de politie nog eens 14 gram hasj aan in z'n slaapkamer en 45 gram cannabis in z’n keuken. “Volgens de vriendin van de beklaagde stond z’n gsm nooit stil”, vertelde procureur Fauve Nowé.

D.D. werd aangehouden door de onderzoeksrechter, maar kwam op 19 november voorwaardelijk vrij. Hij liet zich residentieel behandelen en zou intussen aan de beterhand zijn. Het Openbaar Ministerie merkte wel op dat de naam van de beklaagde in juli dit jaar nog eens opdook in een drugsdossier. “Ik was toen op de verkeerde plaats bij verkeerde vrienden”, vertelde hij daar zelf over.

Voor de drugsverkoop in Het Entrepot werd 12 maanden cel gevorderd, gekoppeld aan voorwaarden. De verdediging drong in eerste instantie aan op een werkstraf. “De gevangenis is geen plaats voor mijn cliënt”, pleitte meester Thomas Bailleul. “Door z’n opname heeft hij een koerswijziging gemaakt.” Vonnis op 5 januari.

