Dealer krijgt 12 maanden voorwaardelijk nadat hij betrapt wordt in Entrepot

Brugge Organisa­tie blikt terug op succesvol­le kerstmarkt in Brugge, al blijven zwarte containers beroeren: “Extra aankleding? Er moet ook budget voor zijn”

De kerstmarkt in Brugge gaat het laatste weekend in. Het tweede jaar mét zwarte containers en ook deze editie bleven ze niet onbesproken. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) laat verstaan dat er snel een evaluatie komt. “Er is nog steeds ruimte voor verbetering”, stelt de burgemeester. Bij het Brugs Handelscentrum sluiten ze zich daar bij aan. “Maar we hebben een bepaald budget waar we ons aan moeten houden. We organiseren de kerstmarkt als een goede huisvader", zegt Philippe Le Loup, die wel spreekt van een zeer geslaagde editie -ondanks enkele plaatsen die leeg bleven. Richting volgend jaar ziet hij enkele goede vooruitzichten.

11:11