“De voorverkoop loopt nu al beter dan de voorbije edities”: Cactusfestival maakt zich op voor knaller van een 39ste editie

Daarmee hebben we het uiteraard over de nieuwe concertzaal van Cactus Music, die momenteel gebouwd wordt aan de Bargeweg. Dat is op wandelafstand van het Minnewaterpark, waar het op 8, 9 en 10 juli weer te doen is. Het 39ste Cactusfestival is traditioneel één van de hoogtepunten van de Brugse zomer. “Ons hoofd staat natuurlijk naar de organisatie van het festival, maar de laatste afwerkingen aan ons nieuw gebouw zijn ook belangrijk”, zegt Patrick Keersebilck van Cactus Music. “De oplevering is eigenlijk voorzien voor de week na het festival, maar we zullen de zaal pas in het najaar echt gaan gebruiken.”