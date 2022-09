“De vondst van restanten van de vroegere abdij roepen op tot verder onderzoek”: site Ter Doest in Lissewege geeft haar geheimen prijs

De hele site is eigendom van het kathedraal kerkbestuur Sint-Salvator. Vandaag staat van de middeleeuwse abdij van Ter Doest, gesticht in de 12e eeuw, enkel nog de monumentale schuur overeind. Het was een zusterabdij van de abdij Ter Duinen in Koksijde. De hoeve en kapel aan de toegangsdreef van de erfgoedsite dateren uit de 17de eeuw en zijn gebouwd met restanten van de oorspronkelijke abdij.

Na een periode van tanende interesse, is de site van Ter Doest aan een opwaardering toe. In 2013 werd een beheerplan opgemaakt. “Dat is aan herziening toe. We willen wat beheerwerken uitvoeren en bomendreven herstellen”, zegt gedeputeerde voor Toerisme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). Voorafgaand werd daarom een geofysich onderzoek uitgevoerd in het najaar van 2021. Professor Philippe De Smedt van Universiteit Gent nam daarbij de leiding. “Dat gebeurde via geofysische bodemscans”, legt hij uit. “Met geavanceerde bodemsensoren scanden we de weiden ten oosten van de abdijschuur, zonder dat daarbij opgravingen werden uitgevoerd.”

Volledig scherm De omgeving van Ter Doest werd volledig gescand en bracht opmerkelijke resultaten boven: Frederik Roelens, Tessa Van Esbroeck, Caroline Lansheeren en Jari Mikkelsen © Benny Proot

Pandgang richting klooster

Uit die bodemscans valt nog het volledige grondplan van de abdij af te leiden, wat wijst op de mogelijke aanwezigheid van muurresten, fundamenten en vloeren. De aangetroffen sporen in de centrale weide sluiten duidelijk aan bij het standaardplan van een cisterciënzer abdijcomplex, met aanwijzingen voor de mogelijke abdijkerk, het klooster met pandgang, een sacristiegebouw en kapittelzaal, en een mogelijk bijkomende kleine pandgang die verbonden is met het grote klooster. “Het is opvallend dat de sporen al net onder het oppervlak aanwezig zijn, meestal al vanaf 15 centimeter diepte”, zegt De Smedt. “De aangetroffen resten van de abdij, en mogelijk zelfs van oudere bewoning op de site, zijn een historische vondst.”

Bijkomend onderzoek

De resultaten vragen om verder onderzoek. Dit zal gebeuren in samenwerking met archeologen van Raakvlak, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Regionaal Landschap, onder wetenschappelijke begeleiding van de UGent. “We willen de site vanaf nu publiek nog toegankelijker maken. Want deze vondsten zijn niet niks. Er valt hier zoveel geschiedenis te halen.”

Volledig scherm Hof ter Doest © Provincie West-Vlaanderen

