De Schulle mag geen terras plaatsen, niet vooraan en niet achteraan: “Een complot tegen het kleine café in de dorpskern”

Brugge Brugge verkoopt ‘verwaar­loosd’ pand in Carmers­straat: “Geen voorbeeld van goed bestuur”

De stad Brugge verkoopt een pand in de Carmersstraat. Het was in gebruik door de Amateur Cineasten. Oppositiepartij N-VA heeft alvast bedenkingen: “Het is totaal verwaarloosd.”

30 mei