De Ronde, een volksfeest van Brugge tot in Oedelem... al moet eerst dit obstakel nog van de baan: “Het wordt spannend”

Brugge/Blankenberge Bestuurder richt BB-gun op vrouw en twee kinderen langs Expresweg: "Mijn dochtertje heeft een week niet geslapen”

Een 39-jarige Blankenbergenaar riskeert een voorwaardelijke celstraf van 9 maanden: hij richtte een BB-gun op een andere wagen, terwijl hij op de Expresweg in Brugge reed. In die wagen zaten een vrouw en twee kinderen. “Ik wil dat de beklaagde een signaal krijgt”, getuigde ze in de rechtbank.

16:28