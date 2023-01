De noten van Ilse (34) en James (35) scoren in het hele land, nu openen ze winkel in thuisgemeente: “Je proeft het verschil meteen”

Brugge MIJN STAD. Het Brugge van Joris Barbier, jarenlang het gezicht van Boekhandel De Reyghere: “Niets leuker dan bij mistig weer wandelen langs Spinolarei”

Voor veel Bruggelingen was Joris Barbier (74) jarenlang ‘het gezicht’ van de bekende boekhandel De Reyghere die niet weg te denken is van de Markt. De link kwam er dankzij zijn huwelijk met Yvonne Steinberger, nicht van Lucienne De Reyghere, de vorige boekhandelaarster. Tegenwoordig is het zoon Thomas die de zaak runt. Emotioneel blijft Joris natuurlijk betrokken en ook praktisch want hij ontfermt zich over 4 bloeiende leesgroepen en organiseert voor het cliënteel een viertal culturele trips per jaar. Vandaag toont hij ons z'n favoriete plekjes in Brugge.

1 januari