De favoriete kapper van Raoul Lambert en Fernand Boone houdt er na 57 jaar mee op: “Maar wie gaat er mijn enorme stock met pruiken en toupetjes overnemen?”

Brugge/Damme John (72) maakt noodlan­ding in weide, maar blijft ijzig kalm: “Schrik? Neen hoor, ben erop getraind”

“Stress? Neen hoor, ik bleef de hele tijd rustig." John Zarno (72) vertelt het alsof er niks is gebeurd, maar nauwelijks een kwartier eerder moest de man een noodlanding maken met zijn sportvliegtuig. Hij eindigde in de velden op de grens van Brugge en Damme. En zijn verhaal? Dat deelt hij graag. “My ten minutes of fame in Belgium”, glimlacht John. “En de politie zal me wel een lift geven zeker?”

16 november