De ene wil nu al een aanpassing, de andere niet: zo denken politieke partijen over het nieuwe bussenplan in Brugge

Vijf weken lang staan vissoorten van bij ons centraal tijdens Brugse campagne ‘Visser tot Vork’: “We zijn een kweekvij­ver van talent”

Rode poon, hondshaai of tongschar: die typische vissen vanuit onze Noordzee staan vijf weken lang met stip op de menukaart van 46 Brugse topchefs. Op de Vismarkt in Brugge is maandag de campagne ‘Visser tot Vork’ van start gegaan met workshops en lekkere proevertjes. Onder meer tweesterrenchef Filip Claeys en tal van zijn Brugse collega’s deden toevallige voorbijgangers watertanden.