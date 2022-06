“De drie Brugse torens zullen altijd onze skyline blijven domineren”: stad bepaalt hoe hoog gebouwen in de toekomst nog mogen worden in nieuwe ontwerptekst

Zeebrugge REEKS. Zeebrugge in 10 onmisbare tips: van film op het strand tot de lekkerste garnaalkro­ket­ten aan de kust

Hoezo, niks te doen in Zeebrugge. De badstad in het verlengde van Brugge mag dan misschien de kleinste en minst bekende zijn, al jaren is er van een kleine revival sprake. Zeebrugge beschikt niet alleen over het breedste strand - er is plaats voor iedereen. Er wordt sinds enkele jaren meer aandacht geschonken aan muziek en beleving. Deze zomer zijn er maar liefst drie festivals, je kan er lekker eten en - niet onbelangrijk - zorgeloos parkeren. Wij bundelden tien tips uit Zeebrugge voor de zomer van 2022.

