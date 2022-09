De Bruggelingen en hun historische band met hun uitstervende zwanen: “Ze werden vroeger zelfs gekweekt met het oog op consumptie”

West-Vlaanderen Zuhal Demir (N-VA): “Extra onderzoek in Ventilus-dos­sier klaar tegen 4 november”

De professor die is aangesteld om een extra onderzoek te voeren in het Ventilus-dossier, moet klaar zijn tegen 4 november. Dat heeft minister van Energie Zuhal Demir dinsdag gezegd in het Vlaams Parlement. Volgens de N-VA-ministers hebben de betrokken burgemeesters zich ook geëngageerd om de conclusie van de professor te aanvaarden.

21 september