De Bruggeling klaagt weer meer na corona: vooral diensten openbaar domein en parkeerwinkel krijgen meldingen te verduren

In totaal 212 burgers dienden klacht in, 52 meer dan in 2020 toen er maar 160 burgers als gevolg van corona een klacht formuleerden. Naast de 246 tweedelijnsklachtdossiers noteerde de dienst Ombudsman ook 797 contacten in de onmiddellijke dienstverlening, een daling met 3 procent. “In 2020 gebruikte ik de boutade: ‘Als er niet geleefd mag worden, kan er niets fout gaan en als er niets fout gaat, dan kan er niet geklaagd worden’. De stijging van het aantal klachten heeft dus te maken met het feit dat er weer meer geleefd kon worden, al valt de stijging uiteindelijk wel mee, mede door een aantal beperkingen”, zegt ombudsman Marc Carlier.

Afspraken recyclagepark

De diensten van de stad doen ook meer hun best dan vroeger om meldingen sneller op te lossen, stelt de ombudsman vast. “Dat is aangenaam. Anderzijds stel ik vast dat de meeste klachten gaan over het openbaar domein. Samen gaat het over 32 procent van alle klachten. Dat is logisch. Het openbaar domein ligt de Bruggeling nauw aan het hart. Tijdelijke organisatorische moeilijkheden in bepaalde ploegen werden hiervan als oorzaak aangeduid. Er waren nogal wat klachten over zin en onzin van het afsprakensysteem in de recyclageparken en het gebrek aan soepelheid ermee.”

Leefloon

Ook voor de Parkeerwinkel brandt een knipperlicht. “Het duurt langer vooraleer retributies herbekeken worden, al hebben we daar aangedrongen om meer efficiëntie.” Het aantal klachten over het OCMW ging ook omhoog. Meestal gingen die over het leefloon. Opmerkelijk: over coronamaatregelen of de werking van de politie liepen nauwelijks ontevreden meldingen binnen.