Dave en Emmanuel verhuizen Brugs restaurant naar landelijk Nieuwkapelle: “We brengen het groene van de Westhoek op het bord”

Lezersbijdrage Leerlingen van VTI Brugge vinden alterna­tief voor rugzak op ‘no backpack day’

Op initiatief van de leerlingenraad was het donderdag ‘no backpack day’ op Campus Vaartdijkstraat van middelbare school VTI in Brugge. Zoals de naam al verklapt, namen de leerlingen hun boeken niet mee in een klassieke rugzak.