Da’s wel erg nipt: werken langs Dijver met een week verlengd, maar net op tijd klaar voor doortocht Ronde

Jongeman die Lexus steelt en door havenpoort rijdt voor rechter: "Beelden zijn te kluchtig om te beschrij­ven”

Een 29-jarige jongeman uit Wervik verscheen vanmorgen voor de rechtbank omdat hij een gloednieuwe Lexus had gestolen in de haven van Zeebrugge. Hij had daarmee een poort geramd en werd pas in Roeselare opgemerkt. De Lexus was toen al klaar voor de schroothoop.