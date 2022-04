Dan toch geen eenrichtingsverkeer in Vijversdreefwijk na protest van buurtbewoners

“Het moet geleden zijn van de plannen voor een Club Brugge-stadion op Chartreuse dat we nog zoveel mails met verontwaardiging hebben ontvangen”, klonk het maandag nog op de gemeenteraad. Begin dit jaar keurde het college van burgemeester en schepenen een circulatieplan voor de wijk in Sint-Kruis goed. In dit plan ging het om de invoering van beperkt eenrichtingsverkeer in (een deel van) meerdere straten: Lodewijk van Malestraat, De Linde, Pijpeweg, Vijversdreef, Vuurkruisenlaan, Beukenlaan, Vijversgracht, Bos en Lommer en Puienbroeklaan. Dit plan kwam er na een inspraakmoment over de verkeersleefbaarheid in de Vijversdreefwijk.

Veel tegenstanders

“We wilden met de invoer van het eenrichtingsverkeer het in deze straten moeilijker maken voor het doorgaand verkeer dat deze wijk gebruikt als sluipweg tussen de Maalse Steenweg en de Brieversweg of verder”, legt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) uit. “Helaas had dit plan niet alleen voorstanders, maar ook tegenstanders en dat leidde tot polarisatie in de wijk. We trekken onze beslissing dus in. Dit betekent niet dat we het dossier nu loslaten. Op maandag 11 april gaan we verder in overleg met de betrokken actiecomités, de dienst Mobiliteit en de politie om te kijken welke alternatieve maatregelen we kunnen nemen om de verkeersleefbaarheid in de wijk voor iedereen te optimaliseren.”