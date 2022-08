Damme-Brugge, oudste zwemwedstrijd van Europa, afgelast door eendenkroos: “Zwemmen in de Damse Vaart is zo niet verantwoord”

Damme/BruggeDamme-Brugge, de oudste openwaterzwemwedstrijd van Europa, gaat dit weekend niet door. Reden? Eendenkroos op de Damse Vaart. Een fikse domper voor de organiserende Koninklijke Brugse Zwemkring. “We hadden veel tijd en energie gestoken om er een feest van te maken. Behalve het competitiegedeelte waren er ook activiteiten voor recreanten en investeerden we in randanimatie. Frustrerend dat we nu alles moeten annuleren", zegt Wim Van Hecke van de KBZ.

Het moest een groot feest worden op zaterdag en zondag. De Koninklijke Brugse Zwemkring had dan ook alles op alles gezet om van Damme-Brugge, de oudste openwaterzwemwedstrijd van Europa, een succes te maken. Zeker na twee coronajaren was de goesting bij de organisatie groot. “Vroeger hadden we één dag competitiezwemmen. Voor dit jaar hadden we een tweedaagse voorzien, met allerlei randanimatie”, legt Van Hecke uit. “Behalve het competitiezwemmen boden we ook kortere afstanden voor recreanten en kinderen aan. Nu valt alles in het water. Frustrerend, want we hadden enorm veel tijd en energie in de organisatie gestoken.”

Veiligheid primeert

De last-minute afgelasting is te wijten aan eendenkroos op de Damse Vaart. De waterplant is een typisch verschijnsel bij droog weer, maar mits onderhoud kan vermeden worden. Dat zegt ook bij de Koninklijke Brugse Zwemkring. Alleen laat de Vlaamse Waterweg, die sinds vijf jaar bevoegd is voor de Damse Vaart, de eendenkroos zijn gang gaan. Geld voor onderhoud is er niet, klonk het antwoord aan de Brugse vereniging. “En de zwemfederatie laat het niet toe om te zwemmen tussen zo’n dik pak eendenkroos", gaat Van Hecke verder. “De veiligheid van de zwemmer primeert."

Volledig scherm Eendenkroos op de Damse Vaart © rv

Veel belangstelling

Voor Damme-Brugge waren al honderd wedstrijdzwemmers en tweehonderd recreanten uit binnen- en buitenland ingeschreven. “En dan rekenen we daar de mensen langs de kant van de weg nog niet bij. Alle ingrediënten waren aanwezig om er een topweekend van te maken”, zucht Van Hecke. “Er waren bijvoorbeeld al 120 mensen ingeschreven voor onze barbecue, er was veel interesse voor de beachwaterpolo en er zou een dorp opgezet worden met eet- en drankstandjes. We hopen nu alleszins dat er voor de toekomst betere afspraken worden gemaakt over het onderhoud. De stad Brugge en Damme kunnen we niks verwijten, die deden al het mogelijke.”

De eendenkroos snel nog verwijderen, is bovendien makkelijker gezegd dan gedaan. “In Ieper deden ze vier dagen over één kilometer. Als je weet dat het hier over vijf kilometer gaat, is de rekensom snel gemaakt. Praktisch is dat onhaalbaar", besluit Wim Van Hecke.

