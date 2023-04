Daltons supporteren voor Wout Van Aert in de kleuren van Jumbo Visma

Kinderen beleven onvergete­lij­ke boottocht dankzij Flandria Yachtclub en Lions Club Brugge

Zaterdag organiseerde Yachtclub Flandria een nieuwe editie van zijn sociale vaartocht voor een 50-tal kinderen. Lions Club ondersteunde deze activiteit waarbij er een tocht in 15 boten gemaakt werd tot in Moerbrugge. Bij hun terugkomst in de jachthaven worden ze getrakteerd op een pannenkoek of wafel en een drankje.