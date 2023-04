Dalilla Hermans blijft coördinator van Brugge Culturele Hoofdstad 2030 en krijgt steun van pak volk: “Het belangrijkste is dat we respect hebben voor elkaar”

Leegstaan­de winkeltjes onder Belfort krijgen jonge starters als uitbaters: “De eerste handelaars kunnen er al tegen de zomer beginnen”

Drie kleine winkeltjes achter het Belfort in Brugge zullen binnenkort gebruikt worden om jonge starters kansen te geven. Omdat het 83 meter hoge gebouw over enkele jaren grondig wordt opgeknapt, moesten de toeristenwinkeltjes sluiten. Maar de renovatie zal mogelijk langer op zich laten wachten. “Daarom willen we de ruimtes tóch al beschikbaar maken”, zegt schepen Mercedes van Volcem, die het plan uitlegt.