Daar zijn de Brugge Tripel Dagen weer: “De eerste online voorverkoop loopt als een trein”

Brugge Oud slotkloos­ter wordt woonpro­ject met giganti­sche tuin: “Hét voorbeeld van wat we met ons religieus erfgoed willen doen”

Er komen woningen, appartementen en een loft in het voormalige Karmelietessenklooster in de Schuttersstraat in Brugge. Blikvanger wordt evenwel de grote tuin rond het gebouw. De site uit de zestiende eeuw is al een hele poos verlaten door de zusters van het slotklooster. Momenteel verblijven er Oekraïense vluchtelingen. “Er is nu al veel interesse van jonge gezinnen”, zegt Frederik Van Vooren van projectontwikkelaar Istoir.

6 juli