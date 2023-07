Daar verschijnt plots wereldberoemd logo op leeg winkelpand in hartje Brugge

Wat te doen in Brugge en aan de kust in het verlengde weekend: van circusple­zier in openlucht tot véél gratis muziek

De zomervakantie is volop aan de gang en dat betekent genieten. Met onze vijf tips voor het verlengde weekend van 21, 22 en 23 juli is dat in Brugge en aan de kust al zeker geen probleem. Zo komen muziekliefhebbers er volop aan hun trekken.