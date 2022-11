Daan (44) schrijft fictieroman over personage Mathieu: “Je wil het niet lezen, maar je doet het toch”

Brugge Parket in beroep tegen opmerke­lijk vonnis over rellen na Club-Ant­werp

Het Brugse parket gaat in beroep tegen het vonnis over de rellen na de voetbalwedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp. De meeste beklaagden gingen vrijuit, nadat de Brugse correctionele rechtbank de strafvordering voor gewapende weerspannigheid en geweld tegen politie onontvankelijk had verklaard. De rechters oordeelden dat het parket binnen de maand aan de FOD Binnenlandse Zaken had moeten laten weten dat er een gerechtelijk onderzoek werd gestart.

20 november