Cultuurcentrum Brugge zoekt concessiehouder voor foyer Magdalenazaal

Van mammoetwer­vel tot duikboot­wrak: al 44 meldingen van vondsten in Noordzee sinds invoering wet

Sinds de invoering van de wet over de bescherming van cultureel erfgoed in zee ontving West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé al 44 meldingen van vondsten. “Het aantal vondsten is echter in dalende lijn”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) uit Izegem.