Cultuurcentrum Brugge bereikt 150.000 bezoekers in 2022, zelfs beter dan feestjaar 2019

Damme/Brugge Expo van bloemenkun­ste­naar Frederiek Van Pamel in Damme is schot in de roos: “Alles draait rond sfeer en beleving”

De expo van de Brugse bloemenkunstenaar Frederiek Van Pamel in het Sint-Janshospitaal in Damme is een schot in de roos. Met nog vier volle dagen te gaan, is de kaap van de 10.000 bezoekers nú al overschreden. “Het is ondertussen een traditie geworden in Damme", zegt burgemeester Joachim Coens.

4 januari