Crematorium van Brugge schenkt opbrengst uit edelmetalen aan vzw MUG-Heli

Brugge Lijkje van baby teruggevon­den in vuilnisbak: vrouw wilde kindje wellicht verstoppen voor haar ouders

In Brugge is dinsdagavond in een vuilnisbak in een sociale woonwijk het lijkje van een baby gevonden. De moeder van het kind is opgepakt. Haar familie zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Er zal een autopsie plaatsvinden om de doodsoorzaak te onderzoeken, dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen.

4 januari