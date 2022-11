Corona-uitbraak in woonzorgcentrum Sint-Jozef: 11 bewoners positief

Omdat de bewoners zich op een beschermde afdeling bevinden is er beslist om de volledige afdeling in isolatie te plaatsen en dat voor tien dagen. De bewoners kunnen zich vrij bewegen op de afdeling, maar kunnen niet naar de mis, naar de kapper of de cafetaria. Familieleden zijn op de hoogte gebracht. Er zijn afspraken gemaakt rond bezoek en wasregeling. Voor de bewoners van de andere afdelingen verandert er niks. “Het voelt een beetje vreemd aan om terug corona-maatregelen te nemen”, klinkt het in een officiële brief. “Maar we zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is om er weer verlost van te zijn.”