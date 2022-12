Concessiehouder voor foyer Magdalenazaal gezocht

Brugge Hij roerde in de potten van Hertog Jan, maar koos voor zijn gezin: Koen (38) van hogeschool Howest is de beste grootkeu­ken­kok van België

Elke dag kookt Bruggeling Koen Philips (38) in hogeschool Howest in Brugge voor bijna 400 hogeschoolstudenten. Geen junkfood, maar telkens twee verschillende soorten soep, een vers hoofdgerecht en een dessert. Dat hij lekker eten maakt, wisten de studenten al langer, maar vanaf nu mag Philips zich ook officieel de beste grootkeukenkok van België noemen. “Ik experimenteer wel eens met sushi of iets Thais, en dat had de jury niet verwacht van een grootkeukenkok.”

29 november