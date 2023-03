Concertgebouw zoekt pianisten om te schitteren in concertzaal

N-VA roept West-Vlaam­se provincie­be­stuur op om extra hagen te planten

Tijdens de provincieraad riep raadslidJohan De Poorter (N-VA) uit Meulebeke de West-Vlaamse deputatie op om extra hagen aan te planten op de gronden in beheer of eigendom van de provincie. Het provinciebestuur reageerde positief op het voorstel en beloofde om via de drie West-Vlaamse Regionale Landschappen in te tekenen op een projectoproep van de Vlaamse overheid.