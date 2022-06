Concertgebouw zet in nieuw (én volwaardig) seizoen verhalen in de kijker

Brugge Hoe een aardrijks­kun­de­le­raar en zijn aanhangers Brugse bouwprojec­ten jaren blokkeren (en vaak nog hun slag thuishalen): maak kennis met vzw Groen, behoeders van de Brugse natuur

Of het nu over het stadionproject van Club en Cercle gaat, de nieuwe zeesluis in Zeebrugge of zelfs een eenzame boom op een rotonde in het industriegebied: telkens weer duikt de vzw Groen op als de luis in de pels van de Brugse politiek. Meer zelfs: ze halen vaak hun slag thuis. Maar wie gaat er schuil achter die vzw? Waarom houden ze grote projecten tegen? En wat is hun link met de gelijknamige politieke partij?

11 juni