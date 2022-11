Comedian David Galle opent Wolinksi, een nieuwe comedyclub in Brugge: “Een ideale plek voor try-outs, maar ook voor dans en cartoons”

Brugge Nog twee Brugse straten en dan is operatie ‘nieuw asfalt’ voorbij: “Er was een inhaalbewe­ging nodig”

Geen 500.000 euro, maar wel 1 miljoen euro is het afgelopen jaar geïnvesteerd in nieuw asfalt voor gemeentelijke wegen in Brugge. Nog twee van de achttien projecten wachten op heropening.

18 november