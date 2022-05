Clubspelers vieren er steevast hun titel, André Hazes Jr. feest er: op zoek naar het geheim van dit danscafé in het dorp Varsenare

Brugge Verkie­zings­koorts bij Vooruit in Brugge, waar kandidaat-burgemees­ter Pablo Annys (47) eigen boek schrijft: “Ik wil meer persoon­lijk­heid in de schaal leggen, Brugge kan wat durf gebruiken”

In ‘Brugge met (b)allen’ houdt huidig Vooruit-schepen van Sociale Zaken en Economie Pablo Annys (47) 231 pagina’s lang een pleidooi voor meer ambitie en durf in het stadhuis. “Hij is de persoon die in 2024 het verschil kan maken in Brugge”, meent Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Annys legt meteen enkele concrete voorstellen op tafel: een autoluwe zone in de binnenstad tussen 10 en 18 uur en een ouderenplan voor de steeds ouder wordende Bruggelingen.

