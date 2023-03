Club en Cercle kunnen in Jan Breydel blijven dankzij nieuwe gebruiksovereenkomst met stad

Zoals bekend is het Jan Breydelstadion eigendom van de stad Brugge. Omdat de huidige gebruiksovereenkomst tussen eigenaar en de twee teams eind juni afloopt, moest er een nieuw contract komen. “We hadden liever geen nieuw contract opgemaakt, want dat had betekend dat er vooruitgang was geboekt voor een nieuw stadion”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). Maar omdat beide teams een licentie voor volgend seizoen nodig hebben, is een nieuwe overeenkomst dus nodig.

Er is geen sprake van een einddatum van gebruik van Jan Breydel in het nieuwe contract. Dat eindigt als er een nieuw stadion in gebruik wordt genomen. Dat het stadion verouderd is, hoeft geen drama te zijn, klinkt het nog. De laatste uitgebreide inspectie dateert van 2021. “Binnenkort staat een nieuwe uitgebreide controle gepland, inclusief stabiliteitsonderzoek”, zegt Demon. “Moet er opgelapt worden, dan zullen we dat conform de overeenkomst met de voetbalploegen bekijken. Maar we maken ons sterk dat er ook de komende jaren gewoon gevoetbald kan worden.”