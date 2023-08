Club Brugge-supporter reageert na vermeende aanranding van barmeisje in Spanje: “Ik zou zoiets nooit doen”

NET OPEN. 4 maanden voor Kerstmis opent Naima (39) haar Christmas World in hartje van Brugge: “Onze vaste klanten kijken hier enorm naar uit”

Haar liefde voor kerst bereikt een absoluut hoogtepunt want net op één van de warmste zomerdagen opent Naima Ceylan (39) haar winkel in de Breydelstad. Je vindt er onder meer figuren, huisjes en kerstballen in alle kleuren en maten. “We hebben dit jaar zelfs aardbeien, appels en ijsjes om in de boom te hangen”, grapt de zaakvoerster die zelf een echte kerstfreak is. Wij mochten als eerste een kijkje gaan nemen in dit kerstparadijs.