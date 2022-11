Club Brugge schrijft open brief aan supporters: “We moeten ophouden met dat ‘ene lied’ dat anderen en onszelf schade toebrengt”

Club Brugge start met een lofbetuiging voor zijn supporters: “Week na week, match na match, uit of thuis, door wind en regen,… onze 12de man is er altijd. Die positieve steun zorgt ervoor dat we soms boven onszelf uitstijgen. Dat we die extra meter lopen, dat extra doelpunt maken of een moeilijke match over de streep trekken. To support, supporter zijn is je ploeg steunen. Samen. Door dik en dun. Altijd.” De brief bevat ook een duidelijke oproep: “Gezangen zorgen voor sfeer en ambiance en stuwen de ploeg vooruit. Heerlijk is dat. Helaas is er ook dat ‘ene lied’ over ‘al wie nie springt’. Hoewel de insteek van dit lied ooit anders bedoeld is, kwetst het andere mensen. Dus moeten we ermee ophouden. Omdat het anderen en onszelf schade toebrengt.”