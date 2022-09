Club Brugge (mét Mats Rits) schenkt nieuw kustpark Knapen een minivoetbalveld: “Sport zal Stations- en Strandwijk met elkaar verbinden”

Club Brugge was in 2020 de winnaar van de ‘More than football’ award en won hiermee een minipitchveldje. Dat krijgt een plaats in het nieuwe kustpark Knapen in Zeebrugge. De vroegere militaire site wordt er omgetoverd tot nieuw park. De stad stond in voor het aanleggen van de betonverharding. “Club Brugge zocht voor het veldje een locatie in een wijk of park waar voetbal de buurt een boost kan geven”, legt schepen van Sport Franky Demon (CD&V) uit. “De site Knapen ligt tussen de Stationswijk en de Strandwijk en vormt zo een belangrijke schakel tussen beide wijken. De kracht van sport en meer specifiek voetbal kan een belangrijke rol spelen om deze twee wijk te verbinden. Het is daarnaast ook een leuke invulling voor de lokale sport- en jeugdverenigingen.”