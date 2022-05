Club Brugge is officieel nog geen kampioen, maar politie is wel klaar voor spontane vieringen én officieel titelfeest op de Markt

BruggeClub Brugge zit dankzij de overwinning tegen Union in de beste uitgangspositie om kampioen te spelen. In het gunstigste scenario is blauw-zwart zondagmiddag even na 15 uur zeker van de titel. Bij de politie van Brugge bereiden ze zich dan ook voor op een eventueel spontaan supportersfeest aan De Platse in Sint-Andries. “Als Club wint, verwachten we veel volk. Daarom voorzien we extra manschappen om alles in goede banen te leiden", zegt woordvoerster Lien Depoorter. Ook over de eventuele officiële kampioenenviering in de binnenstad is al meer bekend.