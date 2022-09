Claire Lansenebre (23) kroont zich tot Miss West-Vlaanderen

Ze volgt Gaëlle Sauvillers uit Kortemark op. Janah Vanderper (25) uit Roeselare en Sjoukje Degraeve (24) uit Torhout maakten het podium compleet als eerste en tweede eredame. Claire werkt als kok in een restaurant in Knokke-Heist, maar is ook dol op watersporten. Je kan haar onder meer vaak vinden in surfclub Icarus in Zeebrugge.