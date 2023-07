Chromebook ontlenen en digipunt in Inloophuis 't Sas

The Haunted Youth palmt publiek Cactusfes­ti­val moeiteloos in: “Voor mij is dit één van de mooiste festivallo­ca­ties in België”

Na de ijzersterke passage van Portland was het de beurt aan The Haunted Youth op het podium van het Cactusfestival. De Limburgse band, die in 2021 één van de winnaars was van De Nieuwe Lichting, stond onlangs nog op Werchter. Nu mochten ze in de Breydelstad bewijzen dat ze één van de meest spraakmakende Belgische bands zijn.