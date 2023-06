Christine knipte Herman Brusselmans kort: “Hij was een beetje nerveus, maar we hebben er een leuke avond van gemaakt”

Vrees voor maandenlan­ge verkeersel­len­de door Steenbrug­ge­brug blijkt onterecht: “Brug leek defect, maar doet het weer”

De Steenbruggebrug was vanmiddag een tijdlang defect door een aanvaring. Politie en experts spraken aanvankelijk van langdurige verkeersellende. Sommigen zeiden zelfs dat de brug onherstelbaar defect was. Maar... enkele uren later blijkt ze wel weer gewoon te werken. Goed nieuws voor alle Bruggelingen dus.