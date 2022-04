Chocoladewinkel Pralinique, geliefd bij Brugse gidsen en toeristen, houdt er na 25 jaar noodgedwongen mee op: “Die 4,5 op 5 op TripAdvisor, daar ben ik echt fier op”

Het was in 1997 dat Veronique Priem, toen een meisje van 21, haar chocoladewinkel in de Katelijnestraat in Brugge opende. Het begin van een enorm avontuur, waarin ze met haar eigen ogen de toenemende drukte van het toerisme aanschouwde. Waar anders dan in de Katelijnestraat, waar de souvenir-, bier- en chocoladewinkels welig tieren, zag je die drukte het best. Toeristen die vandaag en masse terugkomen, na twee jaar corona en meer dan twee jaar wegenwerken in de straat. Het laatste deeltje aan de Mariabrug is nog steeds niet helemaal afgewerkt.