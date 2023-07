Cheques voor het goede doel dankzij kermis van Male

RESTOTIP. Preus in Brugge: “Hun keuze voor vooral Belgische producten is bijzonder interes­sant”

De verfijnde keuken van Jelle Hinderyckx (35) kenden we nog van zijn periode als chef bij het Brugse restaurant Komtuveu in de Gentpoortstraat. Daar zat hij misschien nét iets te ver uit het stadscentrum voor grotere bekendheid, en dus besloot de chef te verhuizen naar de centrale Philipstockstraat. Tegelijk kiest hij voortaan voor bijna uitsluitend Belgische producten. Benieuwd naar het resultaat schoven we onze voetjes onder tafel.