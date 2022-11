Charlie Rockets sluit op weekdagen in de namiddag de deuren door hoge energieprijzen en personeelskosten

“Tussen 8 en 12 uur blijf ik wél open. Er zijn veel vaste klanten die dan eens binnenlopen. Maar in de namiddag tot 17 uur? Dan is het sop vaak de kolen niet waard in het huidige klimaat." Karel Hessels zegt de zaken zoals ze zijn. Zijn energiefactuur ging maal vier en ook de personeelskosten stijgen steeds meer de pan uit. Het zijn zaken waar elke zelfstandige dezer dagen mee geconfronteerd wordt en waarop Karel nu probeert te anticiperen. Enkele maanden geleden liet hij al verstaan dat hij vreesde zijn zaak overdag te moeten sluiten op weekdagen, nu is dat realiteit. “Tijdens die uren gaan ook de lichten uit”, zegt Karel. “Tijdens de kerstvakantie zullen we wél opnieuw de hele dag open zijn omdat er dan veel volk in Brugge zal lopen. Het is geen beslissing die ik graag nam, maar het is nodig." Voor de duidelijkheid: tijdens de weekends blijft Charlie Rockets in de Hoogstraat wél de hele dag doorlopend open.