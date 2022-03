Cercle Brugge in diepe rouw na overlijden van Miguel Van Damme (28): “Hij was een toonvoorbeeld van vechtlust en positiviteit”

Brugge Roeiers ontsnappen aan drama tijdens trainings­tocht­je in Brugge: “Eén roeier ging onder het binnen­schip door”

De vier roeiers die woensdagavond in aanvaring kwamen met een binnenschip op het kanaal Brugge-Oostende, stellen het gezien de omstandigheden goed. Het viertal ontsnapte aan een drama en houdt enkel wat schaafwonden over aan het ongeval. Ondertussen is effectief duidelijk geworden dat het erger kon aflopen. Eén van de roeiers zwom na de aanvaring namelijk onder het binnenschip door. “Zo’n voorval is gelukkig zeer uitzonderlijk." Maar hoe kon de aanvaring nu gebeuren?

24 maart