Cercle Brugge herdenkt Miguel Van Damme en brengt strijd tegen bloedkanker onder de aandacht

September is wereldbloedkankermaand en de maand waarin Miguel Van Damme zijn verjaardag vierde. Het is daarom dat Napoleon Sports & Casino, Cercle Brugge en Stichting ME TO YOU de campagne lanceren rondom de wedstrijd van nu zaterdag. Voor het tweede seizoen op rij wordt deze actie opgezet, om het bewustzijn en de kennis over de ziekte te verhogen en wetenschappelijk onderzoek en stamceldonatie te stimuleren.

Grote inspiratie

ME TO YOU is een stichting die onderzoeksprojecten naar leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten ondersteunt. Daarnaast begeleidt de organisatie ook leukemiepatiënten. Miguel Van Damme was peter van de organisatie.

“We blijven in gedachten bij Miguel, zijn vrouw en dochter, zijn familie en vrienden. Zijn doorzettingsvermogen, positivisme en vechtlust zijn een grote inspiratie. We willen het belangrijke sensibiliserende werk van Stichting ME TO YOU onder de aandacht blijven brengen bij het brede publiek. We hopen dat zoveel mogelijk voetbalfans zich laten registreren om stamceldonor te worden en zo zelf ook het verschil te maken”, zegt Tim De Borle, CEO van Napoleon Sports & Casino.

Volledig scherm Ook vorig jaar speelde Cercle al eens met de aangepaste truitjes. © BELGA

Ter ere van Miguel, van alle mensen die lijden aan een vorm van bloedkanker én om hun vrienden en familie te steunen, trekken de spelers tijdens de thuismatch tegen KV Oostende een bijzonder shirt aan. Het logo van Stichting ME TO YOU neemt de plaats in van hoofdpartner Napoleon Sports & Casino.

Oproep naar stamceldonoren

“Miguel was een toonbeeld van vechtlust en blijft een inspiratiebron voor iedereen”, zegt Ben Lambrecht, CEO van Cercle Brugge. “Al sinds 2020 werkt Cercle nauw samen met de stichting ME TO YOU om de bewustwording én het onderzoek naar leukemie of bloedkanker meer onder de aandacht te brengen. Dat onze hoofdpartner voor het tweede seizoen op rij erg actief mee z’n schouders onder ‘september = bloedkankermaand’ zet, bewijst andermaal de grote solidariteit die er heerst met iedereen die op dit moment aan het vechten is. Samen staan we sterker.”

Na de match worden de shirts geveild ten voordele van de stichting. Via onder meer de ledboarding wordt tijdens de match ook opgeroepen om stamceldonor te worden.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.