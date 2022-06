Centrum voor Basiseducatie Ligo zet vrijwilliger Greta Vanhecke in de bloemetjes

Brugge ‘De geknipte kat’ vind je in Huis van de Bruggeling

Aandachtige Bruggelingen was het al opgevallen: een auto met daarop een reusachtige kat verscheen de afgelopen dagen in het straatbeeld. Het is een verwijzing naar ‘De geknipte kat’, een expo in het Huis van de Bruggeling.

28 juni